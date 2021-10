Caen. Le Stade Malherbe tenu en échec par Quevilly Rouen Métropole

Pour son quatrième match de préparation, où le score et le résultat ne sont pas l'objectif premier, le Stade Malherbe Caen a fait match nul 2-2 contre Quevilly Rouen Métropole, évoluant en National 1, à Deauville (Calvados), mercredi 17 juillet 2019.

Sans Jonathan Gradit en défense, officiellement malade mais possiblement sur le départ, Rui Almeida reconduisait son 5-3-2, que l'on imagine de plus en plus comme le système préférentiel de la saison à venir. De bonnes séquences en début de match ont permis à Malherbe d'ouvrir la marque dès la 10e minute, sur un penalty de Jan Repas consécutif à une faute du gardien seinomarin Hanquinquant sur Enzo Crivelli.

Une deuxième période très poussive

C'est sur un autre penalty, pour une main du jeune Hugo Vandermersch, que QRM égalise à la 29e minute. Loin d'être abattus, les Rouge et Bleu égalisent rapidement, grâce à Durel Avounou, à la retombée d'une frappe d'Enzo Crivelli mal renvoyée par le gardien adverse (36e minute). Au retour des vestiaires, Caen a du mal à tenir le rythme contre une équipe qui a pourtant joué un autre amical la veille… et se fait logiquement rejoindre au score suite à une belle frappe enroulée de Banfa Diakité (58e minute).

De nombreux changements donnent un second souffle au SMC, qui pousse pour égaliser en fin de match : une tête juste au-dessus d'Oniangué (70e minute) et un sauvetage sacrifice sur sa ligne du Quevillo-Rouennais Jules Mendy, sur une frappe à bout portant de Yoël Armougom. Bas et Haut Normands se quittent donc bons amis sur ce score de parité.

Écoutez la réaction de Fabrice Clément, président du SM Caen :

La réaction de Fabrice Clément, président du SM Caen

Arnold Isako a bien démarré le match dans son rôle de piston droit, avant de pêcher physiquement en deuxième période. - Anthony Derestiat

La composition du SM Caen

Zelazny - Armougom, Zahary (Mbengue 46e), Rivierez, Vandermersch, Isako - Pi (Cap, Gonçalves 46e), Oniangué (Deminguet 70e), Avounou (Moussaki 61e) - Repas (Joseph 70e), Crivelli (Moussaki 61e)

Pour Malherbe, il reste un dernier match de préparation samedi 20 juillet 2019 à Dives-sur-Mer, contre Le Mans. Une semaine plus tard, le premier match de Ligue 2 aura lieu, à Sochaux.

