Football (National) : sortie de saison réussie pour QRM devant Laval 

Le match.

Pour sa dernière sortie de la saison, Quevilly Rouen Métropole aura offert à ses spectateurs, sûrement un des meilleurs matchs de sa saison. Avec une ouverture du score de Steve Shamal sur un centre de Valère Pollet (15e, 1-0), les "Rouges et Jaunes" avaient décidé de ne pas laisser passer ce dernier match, match essentiel pour l'adversaire : Laval, toujours en position de pouvoir accéder aux barrages. Logiquement, à la 35e minute les Lavallois égalisaient par l'intermédiaire de Danic (35e, 1-1) avant de prendre même l'avantage juste avant la mi-temps sur un deuxième but signé Camara (43e, 2-1).

Festival de buts pour finir

Au retour des vestiaires, il ne fallait pas plus de cinq minutes pour voir les joueurs de Manu Da Costa reprendre les affaires en main en égalisant tout d'abord par Taufflieb de la tête puis prendre l'avantage à leur tour par Moussiti-Oko d'une belle frappe croisée (47e, 50e, 3-2). Pas résignés, les Mayennais revenaient à 3-3 six minutes plus tard par Lambese 3-3 (56e). Mais comme ce match ne pouvait pas se terminer sur un nul, c'est l'ancien Guy N'Gosso qui venait parachever le travail des locaux avec un quatrième et dernier but synonyme de victoire dans le temps additionnel (90e, 4-3).

Le club de QRM termine donc cette saison 2018-2019 à la neuvième place du classement et tentera une nouvelle opération de remontée en Ligue 2, dès la saison prochaine.

🕒 Fin du match. QRM termine sa saison par une très belle victoire 4⃣-3⃣ face au @stadelavallois 💥💥

⚽ Steve Shamal

⚽ Timothée Taufflieb

⚽ Bevic Moussiti-Oko

⚽ Guy Ngosso #QRMSLMFC pic.twitter.com/hRaJyHPTlB — Quevilly Rouen M. (@QRM) May 17, 2019

