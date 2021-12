Rouen. Football : le FC Rouen gagne encore au bout du suspense

Le match.

Malgré une nette domination dans la première mi-temps, les Diables Rouges allaient se retrouver à dix après l'expulsion de Théo Gabé en toute fin de période. Pas perturbés par cette sanction, les Rouges et Blancs continuaient de pousser en 2e mi-temps et allaient parvenir à inscrire l'unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu par intermédiaire de Mahamadou Diarra suite à un corner de Clément Bassin.

📢 "Chalala lalala FC Rouen" 🎵🔴⚪



La communion à #Diochon après la victoire et le 1️⃣4️⃣ succès consécutif des Diables Rouges à domicile ! 👊🔥#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/4apwrSPF5z — FC Rouen Officiel (@FCRouen) August 31, 2019

La fiche.

Samedi 31 août 2019 à 18h

Stade Robert-Diochon

FC Rouen 1899 – FC Mantois : 1-0

Arbitre : M. Potier

Affluence : 1 391 spectateurs

Buteurs pour le FC Rouen : Mahamadou Diarra (90'+1)

Avertissements pour le FC Rouen : Sidibé (20'), Ouadah (21'), Giguel (25'), Rogie (50'), N'Chobi (84'), Morin (85') ; pour Mantes : Baradji (15'), Keita (69'), Diaby (84'), Omari (90'+2)

Exclusion pour le FC Rouen : Gabé (45'+2)

FC Rouen 1899 : Monteiro, Ouadah, Sanson, Burel (cap.), Bassin, Benzia puis Sahloune (56′), Gabé, Rogie puis Berrezkami (67′), N'Chobi, Diarra, Sidibé puis Fataki (78′)

Remplaçants : Drais, Berrezkami, Stockley, Sahloune, Fataki

Entraîneur : David Giguel

FC Mantois : Menay, Keita, Diabira (cap.), Diaby, Lungu, Diallo puis Guella (67′), Isidor puis Omari (70′), Thiam, Selemani puis Diao (61′), Baradji, Balmy

Remplaçants : Diao, Dembélé, Omari, Guella, Basse

Entraîneur : Robert Mendy

Le FC Rouen occupe donc toujours la 2e place à égalité de points avec le leader Chartres avant de se rendre à Granville samedi 7 septembre 2019.