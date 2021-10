Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole s'incline face au Paris FC

Après leur échec face au Red Star 2-1, les joueurs du Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) n'ont toujours pas réussi à s'imposer, avec cette nouvelle défaite sur le terrain du Paris FC. Le score final du match amical du vendredi 12 juillet 2019 est de 2-0.

Un but a été marqué dans chaque mi-temps, par Kanté à la 43e et par Sarr à la 66e minute. Ils seront fatals pour les Rouges et Jaunes qui, malgré leur domination dans cette rencontre, repartent avec une nouvelle défaite.

Maintenant que le calendrier de National est connu et que les joueurs de Manu Da Costa savent qu'ils se déplaceront à Bourg-en-Bresse pour la 1re journée, un nouveau match amical vient de s'ajouter au programme. Ils le disputeront face au Stade Malherbe de Caen, mercredi 17 juillet 2019 à 17h.

• Lire aussi. Football : un nouvel attaquant au Quevilly Rouen Métropole

• Lire aussi. Football : en amical, Quevilly Rouen Métropole s'incline face au Red Star