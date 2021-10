Rouen. Quevilly Rouen Métropole finit sa préparation sur un match nul

Le score était le même contre le SM Caen lors de leur match précédent… Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont obtenu l'égalité 2-2 contre Chambly, promu en Domino's Ligue 2, lors de leur dernier match de préparation, vendredi 19 juillet 2019.

Malgré une ouverture du score à la fin du premier quart d'heure des locaux par Gonzalez, les Rouges et Jaunes reviennent et prennent l'avantage après la pause, grâce à deux buts signés Diakité et Daury (47e minute et 69e minute). C'est en toute fin de rencontre que les joueurs de Chambly égalisent finalement par Padovani (86e minute).

La reprise vendredi

La saison va maintenant pouvoir débuter pour les joueurs de Manu Da Costa, qui disputeront le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, vendredi 26 juillet 2019, à 18h45.