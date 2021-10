Goderville. Remplacer le plastique par des "bees wrap" dans son frigo

Comment en finir avec le plastique de son frigo ? Le "bee wrap", tissu enduit de cire d'abeille, semble être la solution. Écolo et durable, cette technique d'emballage peut être réalisée à la maison. Laurent Campbell, apiculteur normand au Bio Store a donné les étapes de fabrications aux habitants de Goderville à l'occasion de l'événement juillet sans plastique de la Communauté de communes Campagne de Caux.

Une réalisation en 3 étapes

Pour fabriquer vos propres "bees wrap", ou "Em Bee", il faut vous munir de tissu, d'un bout de carton (pour le patron), d'un vieux plat et de cire d'abeille. La première étape consiste à découper un bout de tissu à la taille souhaitée, à l'aide du patron.

Découpage du tissu à la taille souhaitée - Justine Leblond

Il faut ensuite allumer son four entre 80 et 100 degrés et y placer un plat avec de la cire d'abeille à l'intérieur.

Penser à égoutter le tissu à la sortie du four - Justine Leblond

Enfin, une fois le tissu plongé dans la cire d'abeille, il suffit de le ressortir et de l'égoutter. Le "Bee Wrap" est prêt à l'utilisation !

Le bocal est désormais couvert ! - Justine Leblond

Écoutez les étapes de réalisation détaillées par Laurent Campbell :

Laurent Campbell - "Bees Wrap" Impossible de lire le son.

En finir avec le plastique

L'idée est de remplacer le plastique au sein du frigo (tupperwares, film étirable…). La cire d'abeille se veut antibactérienne et étanche. Et l'utilisation des "Bees wrap" est infinie, puisqu'un coup d'eau tiède suffit à les nettoyer : ils ne produisent pas de déchets et il suffit de les renduire quand la cire a disparu du tissu.

