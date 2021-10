Gruchet-le-Valasse. L'abbaye du Valasse veut attirer les entreprises

En Seine-Maritime, Caux Seine Agglo, l'agglomération semi-rurale, veut innover et s'engager dans la transition numérique. Elle mise notamment sur l'aménagement de l'abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse. En février 2019, un espace co-working a ouvert ses portes, à destination de jeunes entrepreneurs. Pour aller encore plus loin, un espace de treize bureaux (avec salle de réunion) verra le jour mi-juillet 2019. Des équipements pour permettre à une entreprise de commencer ses activités sans contrainte de temps. Les locations se font au mois et à tarif réduit. Il faut compter 25 euros HT en co-working par mois et à partir de 150 euros HT pour les bureaux.

Écoutez Yoann Lavernhe, vice-président à Caux Seine Agglo en charge du digital :

Trophées de l'Attractivité - Gilles Anthoine

Compléter l'offre

Ce projet co-working et bureaux de l'abbaye du Valasse a obtenu le coup de cœur du jury du Trophée de l'attractivité (Seine-Maritime Attractivité) dans la catégorie développement durable. Les entreprises locales se sont investies (comme Exxon Mobil ou Enedis). Elles pourront proposer des formations ou y installer des sous-traitants/collaborateurs. L'objectif est de faire de l'abbaye un lieu de business. Il s'agit de compléter l'offre déjà en place. Des séminaires y sont régulièrement organisés. L'abbaye est déjà un centre d'affaires. Elle accueille également en son sein l'office de tourisme de l'agglomération.

