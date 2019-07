Une appli normande permet de donner aux associations en marchant !

Et si la marche du quotidien rapportait de l'argent à des associations ? C'est le principe de l'application Walk united lancée par Alexis Triboult et Édouard Phalippou, deux entrepreneurs qui se sont installés à Seine Innopolis à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

2500 pas quotidiens

"Nous avions dans l'idée de lancer quelque chose de positif.", se souvient Alexis Triboult. "C'est lorsqu'un des associés a eu des problèmes de dos que nous nous sommes dirigés vers un concept autour de la marche." Après un an et demi de travail, l'application est lancée en début d'année, d'abord pour les possesseurs de téléphones Apple.

L'objectif est de rendre plus facile le soutien d'actions caritatives : "Nous permettons de collecter des fonds et de faire connaître les activités d'une association.", poursuit Alexis Triboult. Un utilisateur, en effectuant 2500 pas, peut soutenir un projet sur l'application. En moyenne, une personne en fait 6000 par jour…

Pour trouver l'argent à reverser aux associations, les entrepreneurs s'adressent à des entreprises. L'utilisateur ne débourse rien, il doit simplement visionner une publicité de 15 secondes pour valider son don. "Il s'agit de permettre à toute personne de faire ses premiers pas dans le monde de l'humanitaire", ajoute Alexis Triboult.

Toucher un nouveau public

Pour continuer à séduire des utilisateurs, l'application est en constante évolution. "Nous rencontrons de plus en plus d'associations, car leur intérêt est d'utiliser Walk united pour aller collecter des fonds qu'elles n'auraient pas eu la possibilité d'aller toucher en temps normal."

Les entrepreneurs visent ainsi un public de 18 à 35 ans "qui sont souvent beaucoup sensibilisés à l'environnement, mais moins sur des causes humanitaires et solidaires", affirme Alexis Triboult. "Ce sont les personnes qui feront le monde de demain et qui peuvent montrer que, quand elles en ont envie, elles peuvent se mobiliser pour une cause."

Walk united compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs et les deux entrepreneurs espèrent atteindre 50 à 100 000 inscrits d'ici la fin de l'année 2020. L'application est téléchargeable gratuitement sur Apple store et Android.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



• Lire aussi. Elbeuf : pour les seniors, il veut créer "le Blablacar du train"

• Lire aussi. Beauté solidaire au Havre : un salon pour reprendre confiance en soi

• Lire aussi. Glyphosate : des "pisseurs involontaires" portent plainte à Rouen





Application téléchargeable sur : walk-united.com

A LIRE AUSSI.

Apple signe la fin de son logiciel iTunes, gloire au streaming