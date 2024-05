Le Petit-Quevilly. Animaijuin : un moment convivial de fantaisie et de rire

Avec pour fil conducteur le thème des Jeux olympiques, la journée d'Animaijuin, samedi 1er juin, regorge de propositions originales tout en offrant une visibilité aux compagnies locales. Le programme d'animations est conçu de manière que toute la famille trouve de quoi se divertir, quels que soient les âges, avec un espace tout-petits, des séances maquillage, de l'accrobranche, des animations participatives et sportives ciblant plutôt un public adolescent et des spectacles tout public, dont le fédérateur et traditionnel feu d'artifice en point d'orgue. Le sport est abordé sous divers angles, avec des démonstrations de footstyle et de basket acrobatique à l'américaine, un spectacle féerique de danse et de métamorphose sur le thème de la nature de la Cie Utopy ou encore la proposition très décalée de la Cie la Bugne avec des sports aussi incongrus que le kayak sur terrain sec, le toboggan artistique ou l'apnée en aquarium.

Pratique. Samedi 1er juin, dès 15h30. Parc des Chartreux au Petit-Quevilly. Gratuit. petit-quevilly.fr