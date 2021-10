Petit-Quevilly. AniMaiJuin - Petit Quevilly (Seine Maritime) en fête ce samedi 20 mai

Tous les ans au courant du mois de mai ou de juin, le festival AniMaiJuin rassemble groupes de musique et compagnies de théâtre pour une après-midi d'animations.



Comptines musicales, spectacles, théâtre de rue, manèges et jeux en bois envahissent le Parc des Chartreux à partir de 16h. Les grands comme les petits y trouvent de quoi se divertir.



Ce festival, entièrement organisé par les services municipaux, est gratuit et ouvert à tous.



Frédéric Sanchez, Monsieur le maire de la commune de Petit Quevilly répond à nos questions:







