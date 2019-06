Elbeuf : pour les seniors, il veut créer "le Blablacar du train"

Il a eu la révélation lors d'un voyage professionnel vers Troyes, à l'été 2018. En gare de Rouen (Seine-Maritime), Hamedine Sall fait la connaissance d'une femme âgée qui peine à porter sa valise jusqu'au quai. Dans le train vers Paris, le jeune elbeuvien de 24 ans poursuit la discussion avec cette dame, qui lui confie qu'elle a peur de se rendre seule jusqu'à la gare de l'Est, de l'autre côté de la capitale. "C'est là que je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose pour nos aînés.", explique celui qui a créé CS-Lane dans la foulée.

Mettre en lien des étudiants et des seniors

En tant qu'étudiant entrepreneur, il a donc décidé de créer cette plateforme de mise en relation entre des étudiants et des personnes âgées qui feraient le même trajet. Encore en développement, elle devrait voir le jour par téléphone et via une application pour s'adapter à tous les publics. "Pour caricaturer un peu, c'est un Blablacar du train.", résume Hamedine Sall. Contre une prise en charge d'une partie du prix de leur billet, des étudiants pourront donc venir en aide à des personnes âgées.

Originaire du quartier du Puchot, Hamedine Sall profite de cette initiative pour partager les valeurs avec lesquelles il a été éduqué. Et ce jeune étudiant en sciences de l'éducation en est récompensé, puisqu'il participe à de nombreux concours pour faire parler de CS-Lane au-delà des frontières de la Normandie.

