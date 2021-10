Rouen. Les voyageurs "en viennent aux mains" sur la ligne SNCF Le Havre-Rouen-Paris

Les usagers des lignes Intercités entre Le Havre (Seine-Maritime), Rouen et Paris n'en peuvent plus des problèmes. Ils dénoncent la multiplication des retards, des annulations et des conditions de voyage qui se sont dégradées. L'Association de défense des usagers du rail normand (Adurn), qui soutient la ligne seinomarine, vient d'ailleurs de lancer une pétition. Elle sera notamment adressée au Premier ministre et à la ministre des Transports.

• Lire aussi : Trains en Normandie : une pétition pour un "service fiable et de qualité"



Selon les usagers, ça fait un mois que les problèmes se multiplient entre Le Havre et Paris. "La SNCF a d'abord évoqué les problèmes de neige et d'intempéries, mais c'est désormais terminé et les difficultés perdurent, critique Mathieu Marcinkiewicz, secrétaire de l'Adurn. Ce que nous mettons en cause, c'est la gestion qui a été faite de cette ligne depuis plusieurs années, on en paye le prix aujourd'hui."

450 places pour 1000 voyageurs

Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux faisant état des conditions de voyage, avec des personnes souvent debout ou assises dans les couloirs du train. "Ce qui se passe, c'est que l'on se retrouve dans un train de 450-500 places pour 1000 personnes", détaille Mathieu Marcinkiewicz. Certains voyageurs se retrouvent d'ailleurs bloqués sur le quai, "sans possibilité de monter dans le train".

Assise par terre, comme les 2/3 des voyageurs ce soir...Et ça fait 3semaines que ça dure ! Ça vaut bien 15% de réduction sur l'abonnement 😡 Messieurs @EmmanuelMacron et @Herve_Morin , je vous invite à partager 1 voyage avec ns très prochainement, vs verrez, c'est le top ! pic.twitter.com/U9vwJWFlqH — Charlotte Goujon (@CharlotteGoujon) February 22, 2018

Mathieu Marcinkiewicz décrit aussi des scènes de disputes lors de certains voyages : "Il y a des engueulades et des gens en viennent aux mains." Des usagers de la ligne décrivent aussi, sur les réseaux sociaux, des voyageurs "en pleurs" dans le train.

Déprime. On en est à 10 jours comme ça @SNCF. Rouen-Paris. 10 jours. Parqués comme du bétail. Assise par terre dans le wagon, une dame pleure. On n'en peut plus.

(cc @Herve_Morin) pic.twitter.com/HZAdyjWjpG — Jean-Baptiste Morel (@JB__Morel) February 20, 2018

Sollicitée par Tendance Ouest pour réagir à cette situation, la direction Intercités Normandie à la SNCF affirme avoir "pris acte" du lancement de cette pétition. Cependant, elle ne souhaite pas commenter les problèmes en cours sur la ligne Le Havre - Rouen - Paris.

• Bonus audio : Écoutez le reportage de Tendance Ouest :