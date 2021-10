Rouen. SNCF : un geste commercial pour les usagers des lignes entre Paris et la Normandie

Près d'une trentaine de trains ont été supprimés, entre le lundi 12 et le jeudi 15 février 2018, sur les lignes Intercités qui relient Paris et la Normandie. En cause : les intempéries et les chutes de neige qui ont endommagé certains trains. Les associations d'usagers ont dénoncé les conditions de transport, mais aussi la suppression régulière de trains ou encore les wagons surchargés.

L'association des usagers des Intercités et TER Le Havre (Seine-Maritime) - Rouen - Paris a d'ailleurs écrit, lundi 12 février 2018, au président de la région Normandie, Hervé Morin, ainsi qu'à Eric Succab, directeur des Intercités Normandie, pour les sensibiliser à ces problématiques.

Réduction de 15 %

La réaction de la SNCF n'a pas tardé puisque Sophie Desmartin, adjointe du directeur délégué des lignes Intercités de Normandie, a répondu à l'association mardi 13 février 2018 dans la matinée. Il précise qu'un autre problème s'est ajouté aux intempéries, "un mouvement social affecte les services en charge de la maintenance des trains, ce qui génère des retards et limite la disponibilité du parc".

La SNCF annonce ainsi "une réduction de 15 % sur les abonnements Forfait et Optiforfait lors de l'acquisition ou du renouvellement du coupon hebdomadaire ou mensuel", comme l'a confirmé le service communication de la SNCF à Tendance Ouest. La mise en vente des coupons hebdomadaires aura lieu à partir du mardi 20 février 2018, tandis que les abonnés au prélèvement se verront appliquer la réduction de 15 % sur leur échéance de mars 2018.

Ce geste commercial est valable pour les lignes Intercités Paris - Caen (Calvados) - Cherbourg (Manche) et Paris-Rouen-Le Havre.

A LIRE AUSSI.

Ce qui va changer dans les TER de Normandie en 2018