La Ville de Rouen reçoit un nouveau label européen

La Ville de Rouen (Seine-Maritime) a reçu le label européen Ville solidaire et ville conviviale, jeudi 25 avril 2019, des mains d'Atanase Périfan, président de la Fédération européenne des solidarités de proximité (FESP) et créateur de la Fête des voisins.

Des animations dans 21 lieux

Au-delà de ce rendez-vous qui "a pour but de recréer du lien social entre les habitants d'une même ville", rappelle Atanase Périfan, la Ville de Rouen va plus loin depuis 2018. Elle propose le concept de Fête des Voisins des lieux culturels. "Elle a pour objectif d'ouvrir les lieux de culture à tous, le temps d'un goûter, d'un petit-déjeuner, ou d'un dîner. Il s'agit, derrière ces animations, de décloisonner le lieu de vie du lieu de culture", précise Christine Argelès, première adjointe au maire, en charge de la culture. Cette année, elle se déroule dans 21 lieux du territoire communal, vendredi 24 et samedi 25 mai 2019.

Une initiative unique en France, "et même unique au monde", selon le président de la FESP. Dans une enquête menée par la fédération, il apparaît que Rouen est riche d'un tissu associatif actif équivalent à celui d'une ville européenne de 700 000 habitants.

