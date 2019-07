Il n'est pas trop tard pour réserver vos vacances cet été

Club all inclusive, vol, hôtel de charme, road trip... Il est encore temps de choisir vos vacances pour cet été. Si le mois d'août semble déjà complet, il reste de nombreuses dates et destinations à prendre en juillet, tout comme en septembre.

Comme l'explique Anne-Sophie Lecarpentier, Directrice Générale des agences Perier-Voyages, l'arrière-saison est généralement le mois le plus important pour les voyagistes.

Du côté des destinations, la Côte d'Azur et le Bassin Méditerranéen restent des valeurs sûres et alors qu'ils avaient été boudés ces dernières années, les pays du Maghreb séduisent de nouveau les Normands.

Attention toutefois pour les retardataires, il sera difficile de partir au bout du monde car les formalités administratives pour réaliser votre passeport peuvent prendre de longues semaines comme le rappelle Anne-Sophie Lecarpentier.

Côté budget, choisir un voyagiste aujourd'hui ne coûte pas plus cher que sur internet. En effet, ces derniers bénéficient des mêmes promotions et proposent des départs en région souvent plus pratiques que des décollages depuis les aéroports parisiens même si ces départs offrent moins de flexibilité sur le choix des dates de séjour. Ainsi, il est encore possible de profiter de formules clubs à partir de 600 ou 800€. Pour les séjours les plus chers, il faudra casser votre tirelire et compter entre 1 200 et 1 500€.