Travaux de modernisation sur le port de Fécamp

Le port de Fécamp (Seine-Maritime) va être modernisé. Le département de Seine-Maritime, propriétaire et la CCI Seine Estuaire, le concessionnaire, vont investir 12,5 millions d'euros sur cinq ans.

Fécamp est un port départemental depuis 1984. 250 000 tonnes de marchandises et 3 000 tonnes de poissons y sont traitées tous les ans, ce qui génère environ 400 emplois directs. L'infrastructure a besoin d'évoluer. 12,5 millions d'euros vont être investis d'ici cinq ans.

Écoutez Alain Bazille, vice-président au département de Seine-Maritime en charge des ports :

Les travaux du département

• Le pont Gayant : Ces travaux de réaménagement du port de Fécamp porteront tout d'abord sur la réhabilitation de la buse Gayant. Situé dans le port de Fécamp et d'une longueur de 86 mètres, c'est un ouvrage souterrain qui permet le franchissement de la rivière La Valmont, sous la route départementale 925. Les graux travaux débuteront début 2020 pour une durée de 18 mois et un coût estimé à 2,9 millions d'euros.

• Quai de la Marne : L'appontement quai de la Marne sera reconstruit. Il s'agit de démolir ces appontements, exclusivement exploités par les navires qui importent de l'huile de poisson pour l'usine OLVEA implantée sur le port, et de les remplacer par un nouveau poste à quai. D'une durée de 9 semaines (avec 10 semaines de préparation en amont) et prévus pour l'automne 2019, les travaux représentent un coût total de 710 000 euros.

• Freycinet : L'automatisation des ouvrages et la mécanisation de la porte Freycinet sont également prévues. Une étude de faisabilité a été engagée dans le cadre d‘une démarche visant à moderniser la commande des ouvrages mobiles du port, avec pour objectif une centralisation des commandes. S'agissant de la porte Freycinet, l'étude vise au remplacement de son dispositif de manœuvre actuel par un vérin télescopique. Le coût est estimé à 2 millions d'euros.



Les travaux de la CCI

Un programme pluriannuel d'investissement pour le port pour un montant global de 6,6 millions d'euros sur la période 2019/2023 a été voté lors de l'assemblée plénière départementale du 20 juin 2019.

• La pêche : Des travaux d'installation des nouveaux pontons vont débuter en début d'année 2020 et s'élèveront à 1 million d'euros. Il s'agit de laisser de la place pour le centre de maintenance des éoliennes, sur la presqu'île.

• Le commerce : En 2019, une grue d'occasion a été achetée pour 650 000 euros (le Département participe à hauteur de 225 000 €). Elle sera opérationnelle après rénovation d'ici neuf mois.

• La plaisance : Des études sont en cours pour une réfection totale des sanitaires dans un style plus contemporain et avec le remplacement de certains catways et pontons programmés à partir de 2020. Ils s'étaleront sur trois ans. Il est également envisagé la mise en place de bornes modernes fournissant l'eau et l'électricité et d'un port connecté grâce à un réseau WIFI sur l'ensemble du site.



La rénovation de la capitainerie est déjà commencée et le développement des services en ligne avance. L'objectif est de pouvoir bientôt réserver en ligne.

• Lire aussi. Le Marité en escale à Fécamp

• Lire aussi. Ports de Normandie : le Brexit favorable au trafic pour l'instant





A LIRE AUSSI.

Un nouveau patron au port du Havre

Normandie : 200 millions d'euros de chantiers sur les lignes SNCF