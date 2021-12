Le-Havre. Seine-Maritime : des boutiques test pour se lancer en toute sécurité

Si vous voulez monter un commerce de centre-ville, la CCI Seine-Estuaire (Seine-Maritime) peut vous aider. Elle met en place sur Le Havre et Fécamp, des boutiques test. Un pas-de-porte propriété de la CCI ou un commerçant débutant va pouvoir faire ses armes pendant un an. Et ce n'est pas qu'une mise à disposition d'un local, mais un suivi complet qui est proposé. L'objectif est réellement de pérenniser l'activité.

Écoutez Pénélope Virag, vice-président de la CCI Seine-Estuaire en charge du commerce :

Profils recherchés

Sont éligibles à ces boutiques test, les primo créateurs ou chefs d'entreprise immatriculés depuis moins de deux et ne disposant pas de local commercial. La CCI veut promouvoir des projets novateurs. Sont exclus les cafés-hôtels-restaurants, métiers de bouche, pharmacies, banques, assurances, agences immobilières, activités de services à la personne, professions libérales et toute entreprise relevant d'une chaîne de commerce intégré (filiales, succursales).

Ouverture début 2019

Les dossiers sont à retirer à la CCI Seine-Estuaire ou en ligne. Ils doivent être déposés avant le vendredi 30 novembre 2018. Un jury se réunira courant décembre et les commerces pourraient ouvrir début 2019. La boutique test du Havre est située rue de Paris et la boutique test de Fécamp rue Alexandre-Legros.

Contacts : Le Havre (02 35 11 25 47) – Fécamp (02 35 10 38 38).