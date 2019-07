Ports de Normandie : le Brexit favorable au trafic pour l'instant

Ports de Normandie, propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham (Calvados), Cherbourg (Manche) et Dieppe (Seine-Maritime), se préparent au Brexit afin que cela n'influe pas ou peu sur le trafic maritime. Le port de Caen-Ouistreham représente à lui seul un million de passagers, c'est le 3e port transmanche de France : les enjeux sont donc considérables pour l'économie normande.

Pour gérer ces flux au mieux, différentes installations ont été mises en place. Elles sont opérationnelles dès à présent et seront prêtes à servir dès que le Brexit entrera en vigueur. Il s'agit, entre autres, de bâtiments aménagés de manière à pouvoir accueillir les Services d'Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire (SIVEP), d'abris pour le contrôle douanier, de parkings, de bâtiments modulaires dédiés au contrôle des animaux domestiques, de la signalétique, etc.

L'ensemble de ces installations a reçu un agrément de la part des services européens.

Un contexte favorable pour l'instant

En cumul à fin mai 2019, le contexte du Brexit semble plutôt favorable au trafic transmanche de Ports de Normandie. Ils progressent de près de 1,5% pour les passagers et de plus de 6,5% pour les marchandises.

Dans le détail, du côté des passagers, les chiffres sont globalement en hausse, mais il existe de grandes disparités en fonction des lignes. Le trafic des lignes avec le Royaume-Uni est positif en cumul (0,9 %), mais, au mois de mai, il était assez décevant. Par contre, les trafics avec l'Irlande se sont nettement rétablis, avec une progression de 5,7 % en cumul à la fin mai, bénéficiant de la mise en service du WB Yeats d'Irish Ferries en mars.

Pour ce qui concerne les marchandises, les lignes transmanche progressent de 6,5 % avec le Royaume-Uni et de presque 7 % avec l'Irlande. Néanmoins, les échanges ont tendance à ralentir un peu depuis la fin du premier trimestre, dans ce contexte politique et économique incertain du côté britannique.

