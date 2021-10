Le-Havre. Bientôt des travaux dans le port de pêche du Havre

"L'état de vétusté indéniable de ces structures représente un danger pour les pêcheurs, leurs conditions de travail et de sécurité ne sont pas satisfaisantes." À quelques heures du vote du conseil départemental dans la soirée du lundi 10 décembre 2018, Alain Bazille, vice-président du Département de Seine-Maritime, chargé notamment des ports, dresse un état des lieux de la situation. Le port de pêche du Havre a été construit en 1996, et depuis, peu d'aménagements y ont été effectués. Plus de 20 ans après, il est donc grand temps de se lancer.

Cela fait en fait déjà un an que le projet est dans les tuyaux : "l'État et le Grand port maritime du Havre nous ont saisis pour créer officiellement le port de pêche du Havre, ce que nous avons acté lors d'une réunion le 11 décembre 2017", explique Alain Bazille. Depuis, il y a eu des avancées comme la modification des limites administratives du port et le transfert de gestion du port de pêche vers le département. "C'est une opportunité car le Département est aussi propriétaire des ports de Fécamp et du Tréport et cela va permettre d'harmoniser, de travailler à une gouvernance de l'ensemble des ports du littoral."

À terme, c'est la CCI Seine Estuaire qui aura la gestion du port de pêche.

Plus de 2 millions d'euros d'investissements

Les Havrais verront concrètement ces changements à partir du premier semestre 2019 et le début des travaux. Les premiers consisteront à remplacer les trois pontons et les trois passerelles du port, "pour un peu plus d'un million d'euros", indique le vice-président. Ces travaux peuvent prétendre au financement de fonds européens à hauteur de 80 %. Le reste sera financé à parité entre le département et la Codah (Communauté de l'agglomération havraise). "On a également des travaux de dragage importants pour permettre l'accès des navires, pour environ 800 000 euros, financés par le grand port maritime du Havre."

La dernière étape sera la mise en place d'équipements portuaires, de pesée, d'alimentation en eau et en électricité "pour donner aux pêcheurs des conditions de travail efficientes". Le coût de ces aménagements s'élèvera à environ 500 000 euros.

Enfin, les pêcheurs devront eux aussi mettre la main à la poche puisque le Département compte mettre en place une redevance, une taxe portuaire pour assurer l'entretien des équipements.