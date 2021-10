Le-Havre. Le Havre : un Pôle des mobilités alternatives à Montgeon

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la forêt de Montgeon au Havre (Seine-Maritime), l'association La Roue Libre a installé en juin 2019 un Pôle des mobilités alternatives (PHaMA) dans cet espace de verdure, à hauteur de l'ancien camping (entrée par la rue des sports). L'objectif affiché par l'association : contribuer à tripler le nombre de cyclistes dans l'agglomération d'ici 2020 ! Elle souhaite mettre ou remettre en selle celles et ceux qui utiliseront leur vélo au quotidien comme pour leurs loisirs, ou reprendre une activité physique.

• Écoutez le reportage Tendance Ouest :



Pôle Havrais des mobilités alternatives Impossible de lire le son.

Les tarifs de PHaMA. - .

Location de vélos et vélo-école

Le PHaMA propose des vélos à la location. Au programme, du vélo pour tous, tous les âges, les niveaux et les handicaps. Également des vélos adaptés de différents types pour se balader, se remettre en forme, s'amuser et faire du sport. Le site (forêt de Montgeon) a surtout l'avantage est fermé et protégé.

• Lire aussi. Le Havre : le renouveau de la forêt de Montgeon



Une vélo-école est proposée. La formation se réalise sur des parcours sécurisés mais aussi routiers et forestiers. Il est possible d'apprendre à faire du vélo quel que soit son âge, même pour les adultes et les adolescents. La roue Libre souhaite former à une conduite à vélo sûre, responsable et expérimentée.

• Lire aussi. Découvrir les boucles de la Seine à vélo, entre Elbeuf et le Havre

• Lire aussi. Le Havre soutient la Transat Jacques Vabre, le Vélotour et le Hangar 0

• Lire aussi. Transports à Rouen : tarifs, aide au vélo et lutte contre la pollution





A LIRE AUSSI.

Le Havre veut plus de nature en ville