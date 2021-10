Caen. Fête de la musique haute en couleurs à l'Abbaye aux Dames 

La Région Normandie fêtera la musique à l'abbaye aux dames, vendredi 21 juin 2019. Cinq espaces de spectacles seront mis en place sur l'esplanade au cœur de l'édifice, mais aussi à l'intérieur même de ces bâtiments historiques et jusque dans les sous-sols. Atmosphère originale et décalée garantie !

Programmation et ambiance éclectiques

Dès 18 heures et jusqu'à 1 heure du matin, les oreilles du public retrouveront une programmation éclectique et 100% normande, avec des artistes au rayonnement national et international.

Christine proposera son électro sur la grande scène. - Julie Tocqueville

Parmi la quinzaine d'artistes conviés, le hip-hop façon années 90 teinté de world music de Marcus & CookieMonkey (18h30, car podium), mais aussi la pop-rock de Joad, dont les membres ont été récompensés cette année par un césar pour la bande originale du film Guy (grande scène, 21h).

Marcus & CookieMonkey

La jeune Caennaise Lina Doran envoûtera la salle des abbesses avec sa pop urbaine ultra moderne (20h20 et 22h20). Du côté de l'église, l'orchestre régional de Normandie proposera son répertoire, allant du baroque au contemporain, en passant par le tango.

Rock et electro sur la grande scène

Cannibale et son rock déjanté fera bouger la grande scène (23h00) avant que Christine et son electro tonique ne terminent la soirée en beauté, avec une scénographie léchée (00h05, sur la grande scène). Jazz, swing populaire, chanson et world-music rythmeront aussi la soirée.

Joad, un groupe de Rouen dont certains membres ont été récompensés par un César de la meilleure musique pour le film "Guy". - Julien Tragin

De nombreuses options seront à disposition pour la restauration et les boissons. Encore une fois, la fête met le développement durable à l'honneur avec des produits locaux et des gobelets réutilisables. Attention, le stationnement aux abords du site sera limité ! Privilégiez le covoiturage, le vélo ou les transports en commun.

L'orchestre régional de Normandie proposera son répertoire, allant du baroque au contemporain, en passant par le tango. - Virginie Meigne

Fête de la musique à l'abbaye aux dames de Caen, dès 18 heures et jusqu'à 1 heure, entrée libre et gratuite. Programme complet sur : fetedelamusiquecaen.normandie.fr

