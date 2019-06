Le Tendance live de Montivilliers approche!

Pour le plus grand plaisir de ses lecteurs et auditeurs, Tendance Ouest convie des artistes représentatifs de la scène de musique actuelle française pour un concert de plein air gratuit : un moment de convivialité et de partage à ne pas manquer !

Une sélection éclectique !

Après un concert Tendance live organisé à Granville le 14 juin dernier avec pour têtes d'affiche Skip the Use, Renan Luce ou encore Magic system, ce nouveau Tendance live promet de belles émotions musicales et s'adresse à toute la famille, grâce à une programmation vraiment éclectique. Cette nouvelle édition rassemble en effet neuf artistes représentatifs de la scène d'aujourd'hui. Si la jeune génération trouvera son compte avec le duo pop-rap délicieusement décalé The Pirouettes, ou l'électro dynamisante et dansante du jeune groupe Klingande, originaire du nord de la France, les trentenaires seront séduits par les Larmes à paillettes de la charismatique Rose, mais aussi par le nouvel album de David Hallyday, J'ai quelques mots à vous dire, dans lequel il confie ses émotions face au drame familial récent. Dans son nouvel album Demain, Amel Bent se dévoile d'avantage, après six ans d'une trop longue absence. Ycare, qui a d'ailleurs beaucoup écrit pour elle, sera également à l'affiche de ce Tendance live, en compagnie d'Axelle Red, dans un duo, chanson phare du dernier album Adieu je t'aime.

L'étendard Normand

Parmi les nombreux artistes sélectionnés pour cette scène partagée, le Tendance live tient aussi à donner la parole à des groupes normands, comme le duo caennais Daysy, ou les rouennais Joad, rassemblés autour de leur leader charismatique Vincent Blanchard. Récemment récompensés par un césar pour la musique du film d'Alex Lutz, avec qui ils collaborent de longue date, Vincent et son complice Romain Greffe composent ensemble des mélodies rock chantées en français, des textes finement ciselées et un nouvel album plus authentique et plus vindicatif que jamais : Le Banquet des charognards. Quant au duo pop Daisy, récemment rebaptisé Daysy, c'est à Caen qu'il a vu le jour, il y a maintenant dix ans. Il réunit Léo Chatelier et Daisy Berthenet qui interpréteront sur scène leur single Don't be sad. En invitant ces deux groupes qui ont, en quelques années, affiché de belles performances scéniques et affirmé le rayonnement de la Normandie bien au-delà de notre frontière, le Tendance live confirme son attachement pour les artistes normands et soutien aussi la créativité !

Vendredi 28 juin à 20h30, place abbé Pierre à Montivilliers. Gratuit. Programme sur tendanceouest.com

A LIRE AUSSI.

Tendance Live à Montivilliers : la programmation dévoilée

Tendance Live à Granville : c'est ce soir !