Rouen. Sabine Le Blond, gabière sur l'Hermione, prépare son premier voyage

La jeune femme de 32 ans est tombée amoureuse de la frégate. Elle l'a suivie lors de ces récentes escales normandes à Caudebec-en-Caux ou Dieppe. S'embarquer pour l'aventure était presque, pour elle, une évidence. "Je suis une enfant de l'Armada, j'ai vu presque toutes les éditions.", explique-t-elle, évoquant ses souvenirs de réveil aux aurores pour aller voir les bateaux avec ses parents. C'est d'ailleurs sur le site internet de l'Armada qu'elle a repéré que l'Hermione était à la recherche de gabiers, ces marins volontaires qui s'engagent auprès de l'association. Sabine, adhérente du cercle de la voile de Dieppe depuis 3 ans, tente alors l'aventure.

Partir à l'aventure

La Rouennaise a d'abord envoyé un dossier, puis a dû passer les sélections à Rochefort, port d'attache de la réplique de la frégate de La Fayette. Elle se souvient très bien de son entretien avec le commandant. "Il a décrit comment c'est en mer, y compris les manœuvres de nuit par gros temps.", explique-t-elle. Des tests de vertige suivent, lors desquels il faut prouver être capable de grimper à plus de 40 mètres sur les mâts sans perdre ses moyens. Épreuve réussie pour Sabine, qui est retournée à Rochefort fin mars, cette fois pour une formation. "On reçoit un manuel du gabier de 35 pages à apprendre par cœur avant d'y aller, c'est comme une nouvelle langue.", explique-t-elle. Un vocabulaire spécifique, en plus de tous les secrets techniques à connaître, comme les 250 points de tournage du navire. "Je n'en dormais plus la nuit", témoigne la jeune femme,"c'était vraiment intense".

Depuis, Sabine ne pense plus qu'à embarquer… aussi pour l'aventure humaine. Un voyage d'une dizaine de jours entre Brest et Rochefort, le 25 juin. "Je voulais partir plus, mais j'ai des contraintes professionnelles.", regrette-t-elle. Mais il y aura d'autres voyages, car on reste gabier à vie. La jeune rouennaise rêve déjà d'un tour du monde à bord de la frégate…

A LIRE AUSSI.

L'Hermione à Caudebec-en-Caux : la billetterie est ouverte !

Armada 2019 : demandez le programme !

Sur les bords de Seine, les campeurs ne perdent pas une miette de l'Armada

L'Hermione entame son périple vers la Normandie !

L'Hermione à Ouistreham : où la voir, où se garer, quelles animations ?