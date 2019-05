L'Hermione à Ouistreham : où la voir, où se garer, quelles animations ?

Normandie Liberté. C'est le nom du grand voyage de l'Hermione, la majestueuse réplique de la frégate du marquis de La Fayette. Après Cherbourg et Dieppe et avant l'Armada de Rouen, le navire fait escale du 14 au 17 mai 2019 à Ouistreham, symbole de la liberté, qui s'apprête à célébrer les 75 ans du débarquement des alliés en 1944.

L'appareillage de l'Hermione est prévu vers 9h30, mardi, au niveau de l'écluse d'Ouistreham. Elle naviguera pendant environ trois heures sur le canal. Le bateau devrait arriver vers 9h50 à hauteur du pont de Pégasus à Benouville. Il fera ensuite demi-tour pour rejoindre le quai Charcot à Ouistreham, où elle est attendue en fin de matinée. L'itinéraire de L'Hermione est à suivre en ligne sur le site Marine Traffic.

Des billets vendus sur place

Les visiteurs pourront monter à bord à partir de 14 heures. 3750 places ont trouvé preneur en prévente, mais 1250 billets seront proposés à la vente sur place. Des créneaux de visite sont prévus toutes les 30 minutes, l'après-midi du 14 mai et les 15 et 16 mai toute la journée. Vingt billets seront à saisir par créneau, à chaque début de visite.

Que ceux qui n'auront pas de billet se rassurent : jusqu'au vendredi 17 mai, ils pourront profiter de l'ambiance d'un village de la fin du XVIIIe siècle, sur le quai. Au programme : costumes d'époque, vieux métiers et scènes historiques. Les moussaillons les plus téméraires pourront profiter de l'animation "Accrovoile", dérivé de l'accrobranche… sur un mât de vieux gréement reconstitué ! Un village de commerçants et d'artisans est aussi prévu, comprenant un espace restauration où l'on pourra déguster des huîtres.

Des navettes pour circuler

Côté transports, Twisto va mettre en place un arrêt de bus temporaire Hermione, avenue du grand large, au niveau des bureaux de la Brittany Ferries.

Deux parkings pour les vélos seront mis en place près des entrées.

Une navette sera mise en place entre le village de l'Hermione et le parking visiteurs des Prairies de la mer. Les départs de la navette se feront environ toutes les 30 minutes (sauf entre 13h et 14h). Un parking voiture pour les visiteurs va être ouvert sur un terrain situé entre l'avenue du grand large et le quai Charcot. Vous pourrez aussi stationner sur le parking de la place de Gaulle et sur celui qui longe du Quai Charcot.

Pour les personnes à mobilité réduite, des places de stationnement seront réservées.

Visites le mardi 14 mai de 14h à 18h, les mercredi 15 et jeudi 16 mai de 9h30 à 18h. Tarifs : 6 € par adulte, 2 € de 6 à 15 ans. Ventes sur place avant chaque créneau de 30 minutes.