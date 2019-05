De 1989 à 2019 : retour sur 30 ans d'Armada à Rouen

L'Armada est née du désir du maire de Rouen (Seine-Maritime), Jean Lecanuet, d'animer et de faire revivre les quais de Seine. Son adjoint Patrick Herr lui proposa alors d'organiser une course entre Rouen et New-York, La course de la Liberté pour célébrer le centenaire de la statue de la Liberté en 1986.