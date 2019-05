Armada de Rouen : les deux Armadiens ont été élus

En présence de Patrick Herr, le président de l'Armada, cette soirée, organisée vendredi 10 mai 2019, a permis d'élire les Armadiens. Une femme et un homme, dont le rôle sera de présenter et de promouvoir le Département de la Seine-Maritime, de participer aux différents temps forts, aux événements et aux soirées durant l'Armada, du 6 au 16 juin.

Une nouvelle élection

Cette élection s'est déroulée en plusieurs étapes : après un appel à candidature, pour lequel plusieurs dizaines de personnes se sont manifestées, six femmes et six hommes ont été présélectionnés. Après un vote du public et du jury, ce sont Johanna Contremoulins et Arthur Tropardy qui ont été choisis et qui deviennent donc les premiers Armadiens.

C'est Marine Caron, conseillère départementale, qui a organisé ce concours qui "doit donner une suite à l'Armada, pour que les gens continuent de découvrir la Seine-Maritime ou reviennent après l'Armada".

Le couple d'Armadiens, accompagné des organisateurs de cette élection inédite.

À son tour, Pascal Martin, Président du Département, a souligné "l'importance de cet événement pour la Seine-Maritime qui permet de mettre à l'honneur le département". D'autres animations seront organisées pendant l'Armada de la liberté, comme "un salon des artistes normands et de nombreuses autres initiatives, comme une exposition de photos sur les grilles du bâtiment du département".

