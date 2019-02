Un concours pour représenter la Seine-Maritime lors de l'Armada 2019

C'est l'une des nouveautés de l'Armada 2019 à Rouen (Seine-Maritime) : un homme et une femme seront choisis pour être les ambassadeurs du territoire lors des dix jours de l'évènement. Ils seront nommés Armadien et Armadienne. "Nous voulons avoir deux personnes qui représentent le Département sur les différentes manifestations de l'Armada comme le défilé des marins et la grande pagaille", détaille Marine Caron, conseillère départementale, à l'origine de cette idée.

Engagé sur le territoire

Les candidatures seront ouvertes à partir du vendredi 1er février 2019. Il faut être âgé de 20 à 30 ans, "car il s'agit d'étudiants ou de jeunes actifs qui sont plus disponibles", parler anglais, habiter une commune de Seine-Maritime traversée par la Seine et être engagé sur le territoire.

"Cet engagement peut prendre différentes formes, dans une association, une entreprise ou un club par exemple", explique Marine Caron. Les candidats doivent déposer une vidéo de présentation et de motivation sur le site Internet dédié au concours jusqu'au dimanche 21 avril 2019.

La cérémonie finale se tiendra le vendredi 10 mai à l'hôtel du Département à Rouen. 12 hommes et 12 femmes auront été retenus et devront être départagés à travers trois jurys différents. "Un premier, composé d'internautes, aura fait son choix dans les jours précédents, poursuit Marine Caron, puis le public présent lors de la soirée et un jury de personnalités désigneront le couple choisi."

S'éloigner des Miss

Ce concours est une première pour l'Armada. "Il y avait eu, lors des précédentes éditions, sauf en 2013, l'élection d'une Miss", rappelle Marine Caron qui souhaitait être "moins dans le cliché" pour "réinventer le concept et le moderniser".

L'affiche du concours -

En attendant, des partenaires sont encore recherchés, notamment pour créer la tenue du couple : une marinière pour l'homme et une robe couleur moutarde avec col Claudine pour la femme.