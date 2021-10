Alençon. Deux adolescents de Perseigne bercés par le rap

Jowanday Noori et Paul-Arsène Diané ont 16 ans. Ces lycéens d'Alençon (Orne) fréquentent tous les deux la salle de musiques actuelles Lamartine, dans le quartier Perseigne. Tous deux sont passionnés de rap et ils commencent à se faire connaître localement. Chacun travaille ses propres productions, mais ils ont aussi un projet de clip en commun.

Par amour du rap…

Jowanday Noori, alias Avrane, est un jeune d'Alençon, en classe de seconde. Son futur, il l'espère dans le domaine artistique. Depuis tout petit, il écrivait des textes. Depuis qu'il est en classe de cinquième, il fait du rap. Désormais, il fréquente la salle des musiques actuelles Lamartine à Alençon et il vient de sortir son 1er clip. Il s'agit d'un morceau de sa composition, intitulé Rappelle-toi, qui raconte son esprit bagarreur, quand il était petit…

Avrane voit son avenir dans un métier artistique. Pour l'instant, dans le rap. - Eric Mas

Paul-Arsène Diané, alias Paulo, est également lycéen. Comme son pote, il est âgé de 16 ans. Lui arrive de Côte d'Ivoire. Après un passage par Paris, le voilà à Alençon, où il jongle entre ses cours au lycée et la salle de répétition. Les deux compères se sont rencontrés en septembre 2019. Écoutez Avrane et Paulo :

Leur point commun, leur point de rencontre, c'est la salle de musiques actuelles Lamartine, implantée à Perseigne. Le premier l'a découverte en janvier 2018. Le second huit mois plus tard. C'est là qu'ils élaborent et peaufinent leurs productions. Le lieu idéal pour réaliser leurs rêves :

Paulo est arrivé à Alençon récemment. Sa vie, c'est le lycée et le rap. - Eric Mas

Avrane vient de sortir son premier clip. Il en envisage d'autres, dont un, inévitablement, avec Paulo. Les deux adolescents sont pleins de projets, y compris sur scène. "Cette année, on travaille nos musiques, nos clips, on avance.", expliquent les deux jeunes :

Le duo prévoit de faire trois scènes durant le mois de juin 2019, à Alençon.

