Alençon. Deux Normands à Los Angeles font le buzz sur You Tube

Dans la vraie vie, ils sont médiateur jeunesse à la mairie d'Alençon (Orne). Les deux organisateurs de " Wiba ", la battle Hip-Hop d'Alençon, sont allés récemment à Los Angeles, pour sélectionner l'équipe américaine qui participera à cette compétition, en novembre 2017.

Rêve américain

Décor de rêve: Hollywood, Bel Air, Wall of Fame, Beverly Hill, Venice Beach… Damien Guillet (alias Mag Way) et Matthias Le Dauphin (alias Lias Impreza) en ont profité pour écrire une chanson rap … et surtout, pour tourner un clip en décor naturel.

Buzz sur You Tube

À la base, il ne s'agissait que de faire plaisir à leurs potes qui n'avaient pas pu faire le voyage. Résultat impressionnant, avec plus de 100 000 vues sur You-Tube! Damien Guillais:

De retour en Normandie, les deux compères préparent leur prochain clip: ce sera une parodie de Bigflo et Oli, qui se produiront à La Luciole à Alençon, le 27 octobre 2017, dans le cadre du festival " Zone 61 ".