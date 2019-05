Cross Me, un nouveau single urbain pour Ed Sheeran

Les fans l'attendaient avec impatience: Ed Sheeran annonce enfin un nouvel album! Après le succès phénoménal de "÷" sorti en mars 2017, le Britannique avait annoncé qu'il prendrait son temps avant d'en sortir un autre.

Il parcourt actuellement le monde pour sa tournée "Divide tour" qui est actuellement la 2ème tournée la plus lucrative de tous les temps avec plus de 560 millions d'euros rapportés! Ce qui correspond à 6,4 millions de billets vendus. Seul le groupe U2 lui résiste encore avec la tournée "360° Tour" qui a rapporté 736 millions de dollars. À l'issue du Divide tour, les experts pensent que ce record sera battu.

En attendant Ed Sheeran est actuellement à Lyon du 24 au 26 mai 2019 au Groupama Stadium et il sera le 29 mai 2019 au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.

Malgré un emploi du temps surchargé, il sortira un EP (et non pas un album) qu'il qualifie d'expérimental le 12 juillet 2019. Il s'appellera "No. 6 Collaborations Project", qui fait suite à "No.5 Collaborations Project" sorti en 2011. Ce sera comme son nom l'indique un album de collaborations, il s'est donc entouré de 21 artistes de tous styles. Nous avons pu découvrir il y a quelques jours "I don't care" avec Justin Bieber que vous entendez régulièrement sur Tendance Ouest. Il y aura 15 titres au total.

Un titre qui a déjà battu un record avec plus de 11 millions d'écoutes en 24h sur le site de streaming Spotify!

Ed Sheeran sort ce vendredi 24 mai 2019 "Cross Me" avec les rappeurs Chance the Rapper et PnB Rock.

