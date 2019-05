La chanson de l'année à élire le 15 juin 2019 sur TF1

Nikos Aliagas présentera une nouvelle fois "La chanson de l'année" 2019 depuis les arènes de Nîmes. Les artistes chanteront leurs succès mais il y aura aussi des artistes hors-compétition. Ainsi on pourra voir les prestations de Mika, Vegedream, Ava Max et Maëlle (gagnante de The Voice).

Depuis 2015, Kendji Girac détient 3 victoires (sur 4 possibles), parviendra t-il à en décrocher une à nouveau? Voici les 20 titres en lice:

3 Cafés Gourmands "A nos souvenirs"

Amir "Longtemps"

Angèle "Tout oublier"

Aya Nakamura "Copines"

Clara Luciani "La grenade"

Claudio Capeo "Ta main"

Heuss L'enfoiré, Sofiane "Khapta"

Jenifer "Notre idylle"

Kendji Girac "Tiago"

M. Pokora "Les planètes"

Patrick Bruel "Pas eu le temps"

Patrick Fiori "Les gens qu'on aime"

Soprano "A la vie à l'amour"

Vitaa & Slimane "Je te le donne"

Zaz "Que vendra"

Zazie "Speed"

Boulevard des airs, Vianney "Allez reste"

David Hallyday "Ma dernière lettre"

Jeremy Frerot "Tu donnes"

Keen'V "J'courais"

Qui voulez-vous voir gagner cette année?

