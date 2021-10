Caen. Groupe Mary: un nouveau site de 6000 m2 pour les véhicules d'occasion [Publireportage]

En 2019, l'attention des grands distributeurs automobiles se concentre sur le marché des véhicules d'occasion. Dans ce contexte le reconditionnement de ces véhicules est un levier indispensable de progression.

En effet, être performant dans ce marché concurrentiel exige une qualité toujours égale associée à des cadences élevées de préparation et à une gestion des coûts maitrisée.

Ici on produit des véhicules d'occasion

La réponse du Groupe Mary à cette problématique tient dans un bâtiment de 6000 m2 à Mondeville près de Caen où le distributeur possède trois concessions Peugeot, Citroen et DS d'importance. Ce nouveau site flambant neuf accueille en effet depuis janvier 2019 la première plateforme de reconditionnement VO du groupe : MDPV. Equipée des derniers outils technologique et grâce à une approche industrielle des process, MDPV prépare déjà plus de 300 VO par mois.

Lors de la visite du site nous avons pu nous entretenir avec deux des employés de la société qui en compte pour l'instant 25 et est en croissance rapide.

" Bonjour Charlotte, bonjour Benjamin, pouvez-vous nous décrire votre parcours avant d'intégrer MDPV ? "

Charlotte : J'ai 21 ans et je suis issue du circuit de formation interne du Groupe Mary. J'ai fait mon CAP carrosserie et mon bac pro en alternance à Mary Automobiles Caen et je passe mon CAP peinture en candidat libre au mois de juin avec le soutien de ma direction. J'ai quitté le groupe 2 ans pour effectuer mon compagnonnage mais quand je l'ai terminé cela m'a paru naturel de revenir au sein du groupe et j'ai tout de suite accepté de faire partie du démarrage de MDPV quand on me l'a proposé.

Benjamin : j'ai 27 ans et j'ai travaillé dans plusieurs garages de la Basse - Normandie à la suite de mon CAP de mécanicien. C'est mon premier emploi au sein du Groupe Mary. J'avais d'abord postulé spontanément pour un poste dans l'agence de Condé sur Noireau mais on m'a plutôt proposé de renforcer les équipes de MDPV.

" Merci beaucoup ! Et comment c'est finalement de travailler à MDPV ? "

Benjamin : Ce qui m'a immédiatement surpris c'est la taille et la propreté du site et des véhicules. Puis l'organisation est vraiment différente : ici on est vraiment concentré sur sa tâche principale, les voitures nous sont apportées, tout est clair ; on peut vraiment être productif.

Charlotte : Oui c'est la même chose pour moi. L'outil est au top, tout est neuf et c'est vraiment le haut de gamme pour travailler. Et puis l'ambiance est super.

" C'est vraiment très différent d'un garage classique ? Vous préférez ? "

Charlotte : Oui c'est vraiment à part et je le recommanderais à un carrossier : Ce n'est pas non plus comme une usine mais le gros volume de production est intéressant car les voitures changent souvent. On ne s'ennuie pas. Et puis la planification permet d'être vraiment efficace. On est surpris et fier de ce qu'on arrive à faire tous les jours avec ces moyens-là.

Benjamin : C'est vrai et puis par rapport à un garage on a aussi nos samedis et les primes de performances sont vraiment un plus.

" Merci à tous les deux et bonne continuation dans cette belle aventure. "

MDPV rentre actuellement dans une deuxième phase de son activité et des postes en CDI sont à encore à pourvoir en carrosserie, mécanique et préparation esthétique.

Plus d'informations sur le site de l'entreprise. Pour postuler, c'est par ici.