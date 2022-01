La scène se déroule lors d'une répétition de Madonna en vue de sa prochaine tournée. Elle entame l'un de ses titres "Express Yourself" et enchaîne avec la chanson de Lady Gaga "Born This way". Objectif : souligner l'étrange ressemblance entre les deux morceaux et accuser indirectement Lady Gaga de plagiat.

A vous de vous faire une idée.