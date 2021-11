Lady Gaga a annoncé son retour sur son compte Twitter et sur son site officiel. Pour cette nouvelle apparition sur internet, elle a fait appel à deux photographes de mode néerlandais, Inez van Lamsweerde and Vinoodh Matadin.

Le nouvel album de Lady Gaga, "Artpop", succèdera à "The Fame" (2008), "The Fame Monster" (2009) (réédition de "The fame") et "Born this Way" (2011). La star a vendu plus de 23 millions d'albums dans le monde.