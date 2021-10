Le-Havre. Basket : objectif reconquête pour le STB Le Havre

C'est un week-end crucial qui s'annonce pour le STB le Havre (Seine-Maritime), samedi 18 et dimanche 19 mai 2019. Le club de basket accueille Sorgues pour les huitièmes de finale des playoffs, samedi, pour tenter de remonter en Pro B. En cas de victoire, les Havrais joueraient les quarts de finale le lendemain, toujours à domicile.

En terminant 2e de Nationale 1, le STB s'est en effet offert le luxe de recevoir les matchs de huitième et de quart de finale aux Docks Océane. Un facteur non négligeable, dans un week-end où "la pression sera indéniable", souligne l'entraîneur Hervé Coudray.

Concrétiser une belle saison

L'objectif a été fixé dès le début de la saison : c'est "La reconquête". Le club a, en effet, connu une sacrée descente en étant des années dans l'élite, la Pro A, et en se retrouvant en National en l'espace de deux ans seulement. Si la remontée ne se fait pas dès cette année, ce sera une grosse déception pour Hervé Coudray. "Ce ne serait pas mérité, parce que j'ai le sentiment que l'équipe a vraiment bien progressé sur l'ensemble de la saison. Il suffit de regarder nos résultats depuis début janvier, où on a un ratio victoire/défaite très intéressant", souligne-t-il. Mais, comme tout sport, "le basket n'est pas une science exacte". L'entraîneur en a bien conscience et prépare ses joueurs au combat, sur le plan tactique et technique, mais aussi sur le plan mental : "il faudra placer au bon endroit le curseur de la confiance. Pas trop loin, pour que ce ne soit pas de la suffisance, mais qu'on ait quand même la détermination, la volonté, être suffisamment intense, en défense par exemple, pour ne pas laisser l'adversaire prendre cette confiance."

Sprint final

Ce week-end est crucial, oui, mais ce n'est que le début. "On est en train d'entrer dans un sprint final, il faut faire un bon départ, c'est sûr, mais ça se jouera aussi dans les 10 derniers mètres." Ces derniers mètres auront lieu la semaine prochaine: la demi-finale et la finale se jouent en match aller-retour et belle. L'aller des demi-finales se jouera dès le samedi 25 mai.

STB Le Havre - Sorgues, huitième de finale des playoffs, samedi 18 mai 2019 à 20 heures aux Docks Océane. L'autre huitième de finale oppose BC Orchies à La Charité. Si le STB se qualifie en quart de finale, le match se jouera le dimanche 19 mai à 15 h 30.