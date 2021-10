Le-Havre. Basket (N1) : cruel épilogue pour Le Havre

Le match.

Et soudain, le rêve s'envola. A l'ultime seconde d'une saison " marathon " qui aura vu le STB Le Havre disputer la bagatelle de 45 matchs officiels. C'était la balle de match. Celle de la montée en Pro B. La toute dernière action d'une rencontre haletante, indécise du début à la fin et disputée dans une ambiance volcanique. Presque irrespirable. Saint-Quentin menait d'un point (57-58). La possession était havraise. La belle de la finale des play-offs allait donc se jouer sur un coup du sort. A pile ou face. Les 3 700 spectateurs des Docks Océane, tous debout, retenaient leur souffle. La balle arriva dans les mains de Stephan Gauthier. Son shoot à trois points rebondit sur l'arc de cercle, avant de se dérober de la cible. Le buzzer retentit. L'arrière havrais s'affala au sol. La tête entre les mains. Inconsolable, comme l'était le président Edouard Morlot.

" C'est terrible à vivre "

" La montée en Pro B était à portée de main. C'est compliqué parce qu'on aime tellement ce club. Il y a tellement d'envie, tellement de passion. Garder son self-control, c'est très difficile ", confiait le patron du STB, en pleurs.

Le visage fermé, l'arrière havrais Samir Mekdad ne pouvait, lui non plus, masquer son abattement. " C'est terrible à vivre. On a la chance d'avoir le dernier shoot. Si ça tombe dedans, tout le monde est heureux. C'est une longue saison qui s'achève sur un goût d'inachevé. "

Le seul, finalement, qui sut intérioriser ses émotions, c'est le coach Hervé Coudray, arrivé en début de saison au chevet d'un club tout juste relégué en N1, et qui a donc perdu pour trois fois rien son pari de le faire remonter aussitôt. Après avoir eu l'immense classe de féliciter au micro, au milieu du parquet, la victoire de Saint-Quentin, l'ancien Caennais se présenta en conférence de presse sans rien laisser transparaître. " Pour le moment, ça ne sort pas. J'ai juste envie de dire que je suis fier de cette équipe, fier de la dynamique qu'on a créée. J'ai plutôt tendance à voir du positif. Si le coach baisse la tête, on n'ira nulle part. Je ne vous dis pas qu'à un moment, je ne vais peut-être pas me cacher dans les toilettes et je me mettre à pleurer, mais devant tout le monde, j'ai envie de montrer que partout où il y a de la vie, il y a un chemin pour aller là où l'on a envie. "

La fiche

Le Havre – Saint-Quentin 57-58

scores par quart-temps : 24-18, 6-10, 14-13, 13-17)

Arbitres : MM. Carboni et Rhaiem. Spectateurs : 3 700.

LE HAVRE : 18/60 aux tirs (30 %), dont 4/23 à 3 points (17 %), 17/26 aux lancers (66 %), 23 fautes, 41 rebonds (Watt 11) dont 17 offensifs, 9 passes décisives (Uriz 5), 13 balles perdues (Uriz 3), 54 d'évaluation (Watt 18).

La marque : Uriz 5 pts, Mekdad 12, Hippolyte 4, Dardaine 5, Watt 10, puis Kherzane 2, Gauthier 15, Saumont 2, Paschal 2. Entraîneur : Hervé Coudray.

SAINT-QUENTIN : 16/49 aux tirs (33 %), dont 8/26 à 3 points (31 %), 18/21 aux lancers (86 %), 23 fautes, 39 rebonds (Quincy-Jones 7) dont 10 offensifs, 6 passes décisives (Gillet 2), 19 balles perdues (Yao-Delon 4), 56 d'évaluation (Gillet 18).

La marque : Walker 10 pts, Gillet 19, Kanté 2, Yao-Delon 16, Rhoomes 6, puis Quincy-Jones 5, Queta, Jaiteh. Entraîneur : Jérôme Navier.

