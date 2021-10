Caen. Basket (N1M) : Le Havre renverse le derby contre Caen

Comme promis, c'était un derby très attendu entre Havrais et Caennais au Palais des Sports ce vendredi 15 novembre 2019. Marqué par le retour de l'entraîneur Hervé Coudray (d'ailleurs ovationné par le public), Caen (Calvados) a laissé passer une énorme chance de revenir dans le trio de tête de championnat. Les Seino-marins, de leur côté, en ont profité pour faire un break avec le troisième et en restant à une victoire du leader, Angers.

Le match

Les Cébécistes vont très bien débuter, en réussissant à dominer la défense tout comme l'attaque visiteuse sur les 5 premières minutes, portés par les 8 points de Thibedore dans les trois premières minutes (14-6, 5'). Dans la suite de ce premier quart-temps, les débats s'équilibrent entre Calvadosiens et Seino-marins, qui limitent leur retard grâce aux 8 points de Wright, et restent à 7 longueurs des Caennais à la première pause (21-14, 10').

Le deuxième quart-temps sera plus équilibré, malgré un enchaînement de fautes Caennaises qui permet à leur adversaire de se remettre dans le jeu (27-25, 14'). Mais la réaction Calvadosienne qui a fait suite au temps-mort pris par Fabrice Courcier, ainsi que la folle réussite à trois points obtenue (8/12), leur a permis de rester devant et de refaire un écart, guidés par les 9 points (tous à trois points) d'Aurélien Rigaux, d'atteindre l'écart le plus important à trois minutes de la fin de ce quart (38-27, 17') et puis de tourner de nouveau à +7 à la mi-temps (39-32, 20').

Et puis le CBC n'a pas réussi à contenir le retour Havrais

Dès l'entame du troisième quart-temps, les hommes d'Hervé Coudray remontent rapidement l'écart (41-40, 22') là où les attaques prenaient largement le pas sur les défenses (46-44, 23'). Caen mène toujours la barque à la demi-heure de jeu (56-54, 30') mais n'a pas résisté aux assauts havrais par la suite. La fin de rencontre s'anime. Les Caennais réagissent et reviennent à leur tour à égalité (67-67, 36') puis repassent devant. À un peu plus d'une minute de la fin, on pense connaître le vainqueur (74-67, 38' puis 76-70, 39').

Il en fut autrement. Les lancers francs adverses permettent de prendre l'avantage à moins de 40 secondes de la fin (76-77). Les Havrais ne font alors plus d'erreurs, et les partenaires de Gaëtan Clerc, en voulant revenir au score malgré le faible temps restant, étaient contraints de faire des fautes pour récupérer des possessions, et espérer des ratés aux lancers francs. Le Havre ne tremble pas et remporte finalement le derby (78-82).

Les réactions

Fabrice Courcier (entraîneur Caen) :

Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

Hervé Coudray (entraîneur du Havre) :

Hervé Coudray Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen – Le Havre : 78-82 (21-14, 18-18, 17-22, 22-28). 3 000 spectateurs.

Caen : Départ : Acker 12, Thibedore 15, Clerc 11, Remekun 4, Bangura 9. Banc : Pfister 13, Pope 6, Rigaux 8. Non entrés en jeu : Madeleine, Pierard. Entr. : Fabrice Courcier.

Le Havre : Départ : Hippolyte 10, Dardaine 10, Uzas 20, Wright 17, Suhard 13. Banc : David, Saumont 6, Kwedi 6, Truffert. Non entré en jeu : Lami. Entr. : Hervé Coudray.

Le prochain rendez-vous

Les Caennais se déplaceront le samedi 23 novembre prochain à Vanves (Hauts-de Seine), l'actuel dernier, pour le compte de la douzième journée de Nationale 1.

