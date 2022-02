Basketball. N1M : Caen rechute face au leader Angevin

Ce duel en retard de la deuxième journée de N1 entre deux formations prétendant à la montée en Pro B était très attendu, entre des Caennais (Calvados) qui se sont relancés avec leur victoire contre Vitré vendredi dernier (83-55), et des Angevins, actuels leaders de la poule de N1, avec six victoires en six matchs. L'occasion pour les Caennais de pouvoir se replacer en haut du classement et de frapper un coup d'arrêt à une équipe qui a déjà fait un petit break au championnat. Mais les Caennais n'ont pas su faire la différence.

Très mauvaise entame de match des Calvadosiens avec trois pertes de balles en quatre possessions, amenant Fabrice Courcier à prendre son premier temps-mort après moins de 3 minutes (3-9, 3'). La suite sera meilleure mais irrégulière, notamment grâce aux 8 points du capitaine Gaëtan Clerc, face à des Angevins aussi solides défensivement (12-19, 10').

Le début du deuxième quart-temps est très ressemblant à l'entame du premier, avec un manque d'adresse côté Caennais durement pénalisé par des Angevins bien en place, incitant Fabrice Courcier à prendre un nouveau temps-mort à 14-28 (16-31, 13'). Ces quinze points d'écart à la 13e minute seront par ailleurs le plus grand écart enregistré dans le match. Les locaux ont alors commencé à réduire progressivement l'écart jusqu'à revenir à trois points (30-33, 18'). Peu avant la pause, Caen commet de nouveau des fautes et se retrouve à nouveau en échec aux shoots. Ils sont menés de 7 points à la mi-temps (30-37, 20').

À la sortie des vestiaires, le visage affiché par les Normands a totalement changé. Ils entament de bonne manière le troisième quart-temps, ce qui va leur permettre de combler tout leur retard et de prendre l'avantage en deux minutes, tout en mettant en échec les assauts angevins (38-37, 22').

Mais un en enchaînement de fautes et d'imprécisions va permettre à leurs adversaires de reprendre un peu le large (42-47, 26' et 46-54, 28'). Avant de légèrement se rapprocher en fin de troisième quart-temps (51-57, 30').

Le public normand assiste alors à une rencontre accrochée. Les Cébécistes saisiront l'occasion de revenir au score (62-62, 34' et 67-67, 36'). Cependant, un manque d'adresse dans les shoots de fin de match (67-72, 38') a contraint les Caennais à faire des fautes afin de bénéficier de nouvelles possessions, ce qui a finalement permis aux Angevins de faire la différence (69-73, 40').

Ainsi, malgré les 21 points du capitaine Gaëtan Clerc, les joueurs du CBC chutent pour la troisième fois de la saison en championnat, et pour la deuxième fois à domicile, en sept matchs. Ils se retrouvent à la cinquième place de sa poule de Nationale 1.

Fabrice Courcier, entraîneur du Caen Basket Club :

Fabrice Courcier, entraîneur du Caen BC Impossible de lire le son.

Caen – Angers : 69-73 (12-19, 18-18, 21-20, 18-16). 2 500 spectateurs

Caen : Départ : Thibedore 5, Acker 9, Clerc 21, Remekun 13, Pfister 2. Banc : Pope, Salmon 2, Bangura 9, Rigaux 8. Non entré en jeu : Laurent. Entr : Fabrice Courcier

Angers : Départ : Bichard 10, Tresnak 11, Gauthier 7, Seguela 15, Djambo 14. Banc : Lonzieme 5, Weber 5, Jones 6. Non entrés en jeu : Muninga Kamanda, Real. Entr : Laurent Buffard.

Ce samedi 2 novembre 2019, les Caennais joueront à Lorient à 20 h pour le compte de la 8e journée de N1.

