Basket. Nationale 1: après trois défaites, Caen réagit devant Vitré

Les Caennais restaient sur trois défaites, deux en championnat et une en coupe (contre ces mêmes Vitréens au Palais des Sports il y a 10 jours (60-65)). Ils étaient donc attendus au tournant, et ils ont répondu de la meilleure des manières vendredi 25 octobre 2019 face à Vitré.

Le match

Dès l'entame, les défenses prenaient le pas sur les attaques avec un peu de fébrilité côté Caennais. C'est alors que Fabrice Courcier a décidé de prendre son premier temps mort (7-12, 8').

À partir de là, les Caennais se sont mis à dominer pour mener 14-12 à la fin du premier tiers. Mais ce 7-0 de fin de premier quart-temps va vite se transformer en 21-0, avec une défense Caennaise solide, notamment portée par les contres de Remekun. 7 dans le match dont 5 sur ce quart-temps. Les visiteurs ne réussiront pas à trouver la faille (28-12, 15'). Les débats seront plus équilibrés par la suite pour tourner à +12 à la mi-temps (30-18, 20').

Caen déroule en seconde période

Le 3e quart-temps sera marqué par deux équipes qui atteindront vite la limite de fautes autorisées, et aussi par le choix de chercher les tirs à 3 points, avec une certaine réussite (45-30, 26'). Puis les Caennais ont de nouveau appuyé sur l'accélérateur, mettant un 10-0 sur les 4 dernières minutes, où la frustration des Vitréens commençait à se ressentir (55-30, 30').

Le dernier quart a permis d'avoir un festival offensif (28-25), preuve d'un certain relâchement défensif de chaque côté, qui a aussi vu le plus grand écart dans le match avec +34 à 3 minutes de la fin (74-40 et 76-42, 37'), avant que les Bretons ne réduisent l'écart dans les derniers instants, dans un Palais des Sports debout pour la dernière minute (83-55, 40').

Cette victoire Caennaise a bien été une réussite collective, avec 5 joueurs à 10 points et plus, tout en ayant pu faire tourner l'équipe pendant le match (aucun joueur à plus de 30 minutes).

Les réactions

Fabrice Courcier (Entraîneur du CBC) : "Une dureté défensive et une agressivité qu'on avait pas connu depuis longtemps, qui nous a permis de bien se positionner sur le match et puis de le garder au fil des minutes. C'est bien. [...] Il faut juste garder émotionnellement une stabilité pour dire que c'est bien mais, à la rigueur, c'est ce qu'on attend chaque week-end."

Aurélien Rigaux (meneur du CBC) : "On a travaillé pour cette semaine, on a remis les pendules à l'heure. Mais après, ça ne reste qu'un match. On avait une revanche contre Vitré à prendre après la Coupe de France perdue à domicile, et aussi par rapport à Tours."

La fiche technique

Caen – Vitré : 83-55 (14-12, 16-6, 25-12, 28-25). 2300 spectateurs

Caen : Clerc 16, Acker 14, Pope 12, Remekun 8, Salmon. Banc : Rigaux 12, Thibedore 2, Bangura 7, Pfister 10, Madeleine 2. Entr : Fabrice Courcier.

Vitré : Merie 10, Michel 4, Turner lii 16, Prolhac, Morgan 7. Banc : Gregoire 6, Delmas 5, Bourserie 3, Veillet 2, Mace 2. Entr : Julien Cortey.

Prochain rendez-vous

Dès mardi soir, 20h00, le CBC recevra Angers, leader toujours invaincu, au Palais des Sports (2e journée en retard).

Mathieu Marie

