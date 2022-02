Des doutes ? Quels doutes ? Après trois revers de suite toutes compétitions confondues, Caen ne s'est pas laissé envahir par l'inquiétude ou la panique. Vainqueurs nets de Vitré au Palais des Sports (83-55), les Cébécistes ont offert des réponses très convaincantes. "On avait besoin de cette victoire, notait l'ailier franco-américain Bryson Pope au sortir de la rencontre. Après, ce n'est qu'un match, mais c'était un match très important pour nous après trois défaites de suite. On voulait absolument gagner, surtout à domicile, pour nous relancer sur la bonne voie."

Une fois encore, Maurice Acker et Gaëtan Clerc auront été les meilleurs marqueurs dans le camp normand avec respectivement 14 et 16 points inscrits. Après leur match en retard à domicile contre Angers en début de semaine, les Caennais seront en déplacement dans le Morbihan pour y défier une solide équipe de Lorient ce samedi 2 novembre (20h).

