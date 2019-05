Rouen enchaîne à Caen et condamne quasiment le CBC

Le Caen Basket Calvados a un pied et quatre orteils en Nationale 1 suite à sa défaite 78-89 dans le derby contre Rouen (Seine-Maritime) ce dimanche 12 mai 2019. Il faudrait en effet un miracle, ou plutôt deux miracles pour sauver le CBC : Caen doit en effet impérativement gagner ses deux derniers matchs contre Orléans et Roanne (1er et 3e du championnat), tout en espérant qu'Aix-Maurienne ne gagne aucun match contre Denain et Paris (respectivement 11e et 15e). Autant le dire : c'est mission quasi-impossible.

• Lire aussi. Basket : l'ALM Évreux battue par Nantes

• Lire aussi. Basket : Rouen passe deuxième après sa victoire contre Saint-Chamond !

• Lire aussi. Battu à Denain, le CBC est en grand danger

• Lire aussi. Football (Ligue 1) : Caen bat Reims, la course au maintien s'affole !



Toujours trop juste

Sur le parquet, Caen n'a une fois de plus pas démérité et fait la course en tête pendant quasiment tout le premier quart, avant de s'effondrer lentement. Mené 52-62 à la fin du 3e, le CBC va pratiquement combler cet écart en 4 minutes et se donner le droit de croire à un renversement du match et de la saison (63-64, 34e). Mais, toujours avec son effectif réduit et ses seuls 8 joueurs pros aptes, Caen s'effondre, une fois de plus… C'est sûrement le match de la dernière chance que le CBC a perdu cet après-midi.

La fiche

Caen - Rouen : 78-89 (19-20, 17-23, 16-19, 26-27)

Caen : Départ : Pamba 9, Ona Embo 22, Pope 4, Hanley 6, Tolbert 19. Banc : Hudson 8, Monteiro 7, Ramseyer 3

Rouen : Départ : Begarin 10, Kromah 26, Maille 6, Bassoumba 5, Nwogbo 15. Banc : Diggs 8, Coleman 3, Ponsar 11, Injai 5

A LIRE AUSSI.

Battu à Denain, le CBC est en grand danger

Ligue des champions: Dix mois après l'attentat, Monaco retrouve Dortmund