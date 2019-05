Battu à Denain, le CBC est en grand danger

Le Caen Basket Calvados a peut-être perdu tout espoir de maintien à Denain (Nord) ce mardi 7 mai 2019. Battu 83-69 contre un concurrent direct, qui n'en est plus un désormais, le CBC a pris l'eau dès le début du match et accusait déjà 10 points de retard à la fin du premier quart (21-11). Ce retard ne sera jamais comblé pour Caen, qui va vivre une longue et pénible soirée qui pourrait précipiter sa descente en Nationale 1.

Et maintenant ?

"Éclaircie" de la soirée, BJ Monteiro, théoriquement le meilleur joueur du CBC a rejoué au basket ce soir pendant 12 minutes. Son aide sera précieuse à un effectif décimé et en perte de confiance, qui n'a plus le droit à l'erreur à présent. Il ne reste plus que 3 journées de Pro B, et Caen accuse 1 victoire de retard et le point average particulier défavorable sur Aix-Maurienne, son seul concurrent au maintien à présent. Il faudra donc, sur ces trois matchs, faire deux victoires de plus que les Savoyards. Caen joue ses trois derniers matchs contre… Rouen, Orléans et Roanne, les trois premiers du classement… Autant dire que ça sent extrêmement mauvais pour le CBC, qui pourrait même être relégué dès ce dimanche, à deux journées de la fin en cas de défaite au Palais contre Rouen combinée à une victoire d'Aix à Évreux...

La fiche technique

Denain - Caen: 83-69 (21-11, 16-14, 19-17, 27-27)

Denain: Départ: Addison 22, Williams 16, Moneke 22, Cazenobe 10, Morose 2. Banc : Poupet 3, Dadiet 5, McKines 3

Caen: Départ: Hudson 12, Ona Embo 12, Pope 8, Ramseyer 2, Tolbert 12. Banc : Pamba 2, Alix 3, Hanley 14, Monteiro 4

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Caen n'a pas tenu la distance à Saint-Chamond

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Basket : le CBC se relance en écrasant Aix-Maurienne 63-96