Caen. Basket (Pro B) : Caen plonge un peu plus dans la crise

Le match.

Quand ça veut pas, ça veut pas... Et pour le CBC ça ne veut plus. Les Caennais (Calvados) se sont inclinés 70-77 ce vendredi 19 avril 2019 à domicile contre Vichy-Clermont (Allier). Un écart somme toute assez logique contre le deuxième de Pro B... Oui mais voilà, le CBC avait réalisé 28 premières minutes tonitruantes et menait alors 50-39 malgré la blessure de Jerrold Brooks en fin de deuxième quart qui n'avait jusqu'alors pas tant handicapé le CBC que ça. Il faut dire que la recrue de la semaine Carl Ona Embo s'en était très bien sorti à la mène et au scoring avec 19 points et 6 passes.

6-24 en 4 minutes !

Pourtant, en l'espace de 4 minutes, Caen s'est complètement écroulé en encaissant un 6-24 avant, puis après la troisième pause et se retrouve mené 56-63. À bout physiquement du fait de leur effectif toujours trop court, les Normands n'ont rien pu faire et restent 17e de Pro B, avec désormais 2 victoires de retard sur Aix-Maurienne et Denain (en comptant le point-average). Il ne reste plus que 7 matchs pour rattraper cet écart, et avec l'enchaînement de blessés ça commence à sentir très mauvais...

La réaction de Fabrice Courcier (entr. Caen) :

La réaction de Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Vichy-Clermont : 70-77 (16-12, 22-18, 16-23, 16-24)

Caen : Départ : Pamba 4, Brooks 2, Pope 8, Ramseyer 18, Tolbert 8. Banc : Ona Embo 19, Laurent, Hanley 11

Vichy-Clermont : Départ : Adala Moto 7, Hooker 7, Morency 11, Koné 6, Cumberbatch 4. Banc : Ngouama 15, Mourtala 1, Denave 14, Bronchard 12

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Caen se relance contre Vichy-Clermont (86-78)

Basket (Pro B) : Caen ne se relève pas à Vichy-Clermont

Basket (Pro B) : Caen logiquement battu à Roanne

Basket (Pro B): le Caen BC s'offre sereinement le derby face au Havre

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais