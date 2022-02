Caen. Basket (Pro B) : Caen n'a pas tenu la distance à Saint-Chamond

Le match.

La fin de saison du Caen Basket Calvados commence à ressembler à un long chemin de croix tant les défaites mais surtout les blessures de joueurs majeurs s'enchaînent. Ce fut encore le cas ce vendredi 12 avril 2019 à Saint-Chamond (Loire) où en plus de s'incliner 72-64, le CBC a perdu Pavel Marinov sur une possible entorse du genou. Avec désormais Monteiro, Clerc, Salmon, Duwiquet et donc Marinov out, Caen va devoir se trouver des ressources insoupçonnées pour aller chercher son maintien.

Les concurrents ont perdu aussi

À Saint-Chamond ce soir, le CBC a fait ce qu'il a pu, et a longtemps tenu le score en maintenant un écart de trois points derrière les locaux, s'offrant même le luxe de reprendre l'avantage (35-36, 22'; 39-41, 26') par moments pendant le 3e quart. Mais la blessure de Marinov alors que le score n'était que de 47-46 (29') a tout changé, et avec seulement 6 joueurs pros chez un candidat aux play-offs c'était mission impossible donc le dernier quart fût rapidement plié par Saint-Chamond. Seule consolation de la soirée, les concurrents pour le maintien que sont Denain et Aix-Maurienne ont également perdu et ne restent qu'à une victoire d'avance sur le CBC, 17e et premier relégable. Il reste 8 journées pour se sauver.

La fiche

Saint-Chamond - Caen : 72-64 (17-12, 18-20, 19-18, 18-14)

Saint-Chamond : Départ : Hoyaux 2, Guichard 5, Hergott 4, Paumier 5, Rinna 10. Banc : Abada 9, Cooke 6, Legat 17, Massa 14, Bernaoui

Caen : Départ : Brooks 19, Pope, Marinov 7, Ramseyer 14, Tolbert 14. Banc : Pamba 6, Hanley 4

