Caen. Basket (Pro B) : Coulé à Aix-Maurienne, Caen s'enfonce

S'il était un match à éviter de perdre, et encore moins de 23 points, c'était celui-là. Pourtant, le Caen Basket Calvados est bien rentré battu 106-83 d'Aix-Maurienne (Savoie) ce vendredi 29 mars 2019. Après l'annonce dans la semaine de la blessure de la fin de saison de son capitaine et meilleur joueur Gaetan Clerc suite à un accident domestique, le CBC devait trouver la force de se relever et repartir à la bagarre pour son maintien, et contre un concurrent direct il a failli dans la largeur.

Deux victoires de retard sur le maintien

Mené au score dès la 3e minute, le CBC n'a ensuite plus vu le jour et, au fur et à mesure que le chrono défilait, et que la fraîcheur physique de ses sept seuls professionnels déclinait, l'écart s'est aggravé. Caen aurait évité le pire en perdant de moins de 15 points et préservé son goal-average particulier, mais cette idée trottait également dans la tête des savoyards. Avec ce désavantage, c'est désormais comme si Caen, relégable avait 2 victoires de retard sur Aix. Sans ses cadres Salmon, Clerc et Duwiquet, la fin de saison pourrait être très longue.

La fiche

Aix-Maurienne - Caen : 106-83 (23-19, 26-21, 26-23, 29-20)

Aix-Maurienne : Départ : Brooks 16, Ogungbemi-Jackson 11, Mbala 20, Richardson 9, Corre 7. Banc : Atamna 22, Hernandez 6, Hieu-Courtois 4, Nkounkou 6, Suhard 5

Caen : Départ : Pamba 8, Brooks 22, Marinov 7, Ramseyer 12, Tolbert 15. Banc : Pope 3, Hanley 16

