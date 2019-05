Basket : l'ALM Évreux s'impose contre Aix-Maurienne

Battus par Nantes lors de la dernière journée, les joueurs de l'ALM Évreux ont renoué avec la victoire le dimanche 12 mai 2019 sur leur parquet, face à l'équipe d'Aix-Maurienne, lors de la 32e journée de Pro B.

Le match.

Après un début de match idéal, où les Ébroïciens ont mené de dix points (29-19), l'écart s'est réduit quelque peu à l'heure pour les arbitres de siffler la mi-temps (51-43). Bien décidés à garder cette avance, les Eurois voient leurs adversaires se rapprocher encore après trois quart-temps (69-64), avant de recreuser l'écart et de finir par s'imposer par neuf points d'écart.

La fiche

Scott : 24 points

Booker : 14 points

Leon : 12 points

Kayembe : 11 points

Dinal : 10 points

Ho You Fat : 7 points

Lavieille et Bouquet : 6 points

Reed : 3 points

13e et d'ores et déjà éliminée de la course aux play-offs, l'ALM Évreux disputera sont dernier match à domicile de la saison le vendredi 17 mai 2019, face à Nancy.

