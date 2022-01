Le tribunal correctionnel d’Argentan a condamné ce vendredi après midi, un jeune homme de 24 ans à un an de prison. Il avait volé dans la boîte aux lettres de son voisin un chéquier et une carte bancaire dont il avait fait usage depuis l’été dernier et jusqu’à cet hiver.

Le jeune homme a été immédiatement écroué à la maison d'arrêt de Coulaines près du Mans, après la révocation d’un sursis antérieur.