Blanchiment d'argent : prison et amendes pour 7 prévenus à Argentan

Le tribunal correctionnel d'Argentan a condamné vendredi soir sept prévenus dans une affaire de travail

dissimulé et de blanchiment d'argent, qui incombait à l’ancien receveur de La Poste d’écouché.

Ce dernier , 47 ans, au casier judiciaire vierge, est condamné un an de prison avec sursis et 35 000 €

d'amendes et dommages et intérêts. 6 commerçants ambulants, sont condamnés à des peines jusqu’à un an et demi de prison ferme, et 40 000 euros d’amendes. L'affaire remonte à 2005.