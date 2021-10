Argentan. Escroquerie "Huis-Clos" : peines de prison ferme pour avoir abusé de personnes âgées

Cette histoire, c'est celle d'une escroquerie survenue entre 2007 et 2013, avec une chef d'agence de l'enseigne de portes et fenêtres Huis-Clos à Argentan (Orne) et de commerciaux très peu scrupuleux. Ils ont usé et abusé de pratiques douteuses. Le tribunal correctionnel a rendu mardi matin 4 avril 2017 son délibéré avec de la prison et des sanctions financières de près de 500 000 euros.

Vingt-six victimes

Elles sont vingt-six victimes de ces pratiques commerciales peu scrupuleuses: des personnes généralement âgées, certaines handicapées. Entre 2007 et 2013, l'équipe Huis Clos d'Argentan (Orne) a vendu des portes et des fenêtres au-delà de la raison, à des tarifs prohibitifs, mais aussi des crédits. Et même des rachats de crédits pour étaler leurs dettes. Certaines victimes sont aujourd'hui surendettées.

Prison ferme pour l'ex-directrice

Début février 2017, le procès avait duré trois jours. L'ex-directrice de l'agence, Sabrina Langeard, 31 ans, a été condamnée à 18 mois de prison ferme, plus un an avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans. Elle écope de 15 000 euros d'amende et a l'interdiction d'exercer une profession commerciale et de gérer une entreprise. Un tiers de ses biens(appartement et maison à Argentan, maison à Coulonces, immeubles à Ecouché et à Argentan) sont saisis, de même qu'un tiers de ses comptes bancaires, pour un peu plus de 10 000 euros.

Sanctions financières

Ses six ex-commerciaux, reconnus coupables d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses, écopent de peines de prison, entre huit mois avec sursis et dix mois ferme.

Directrice et commerciaux doivent en outre rembourser solidairement près de 500 000 euros de préjudice financier et moral, à leurs victimes.

