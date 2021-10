Alençon. Alençon : il frappe sa mère et lui casse deux dents

Vendredi 12 mai 2017, le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne) a condamné en comparution immédiate un homme âgé de 28 ans, qui, ivre, s'en était pris à sa famille et notamment à sa mère. La veille, jeudi 11 mai 2017, Pierre Lorel, 28 ans, fête les retrouvailles avec son frère, dans le centre-ville d'Alençon (Orne). Après avoir consommé bière et whisky, il est ivre et son frère appelle la mère de la fratrie à la rescousse.

Violences chez sa mère

C'est en arrivant chez celle-ci que la situation a dégénéré. Pierre Lorel affichait une alcoolémie de 2,4 grammes. Il l'a frappée: coups de poing, de tête, sa mère y laisse deux dents. C'est aussi une porte vitrée et des meubles qui sont détériorés.

La mère porte plainte contre son fils

À la barre du tribunal, l'homme ne se souvient de rien. En 2016 déjà, il a passé huit mois en prison pour des faits comparables. La justice le connaît bien, depuis 2004, pour de multiples faits de vol, outrage, stupéfiants, menaces de mort, rébellion, violence. "Je ne bois pas souvent mais quand je bois je n'arrive pas à m'arrêter", explique-t-il aux juges.

Six mois de prison ferme

Le procureur souligne "c'est la faute à celui qui boit C'est une furie incontrôlable". L'homme qui s'en est pris ce soir-là à son frère, un ami, son beau-père, et sa mère a été déclaré coupable par le tribunal. Il a été condamné à six mois de prison ferme, plus six mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans. Il a par ailleurs obligation de travailler et de suivre des soins médicaux et psychiatriques.

